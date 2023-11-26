15:07 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Как будут развивать Астану до 2035 года — генеральный план
На развитие казахстанской столицы до 2035 года требуется 6,3 триллиона тенге.
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АСТАНА, 26 ноя — Sputnik. Генеральный план развития Астаны до 2035 года вынесли на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 8 декабря.
Документ предусматривает увеличение численности населения столицы в два раза почти до 2,3 миллиона человек через 12 лет, а также то, как каждый житель будет обеспечен жильем, школами, поликлиниками, какой будет транспортная, промышленная, энергетическая и коммунальная инфраструктура города.
Квартирный вопрос
В Генплане указано, что на стартовом этапе, который начнется в 2025 году, жилищный фонд города составляет 24 996,2 тысячи квадратных метров при средней обеспеченности всего населения города общей площадью — 21,1 «квадрата» на одного жителя.
Между тем в генеральном плане для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом в 30 квадратных метров на человека, и для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68 250 квадратных метров.
Школы и поликлиники
Говоря об образовательной инфраструктуре, составители Генплана отметили, что до 2035 года документ планирует увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 257,4 тысячи ученических мест или 164 школы к уже существующим 94 341 местам или 100 школам на исходный год.
«Для развития сети дошкольных учреждений на расчетный срок предусмотрено увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 82,7 тысячи мест из них 64,8 тысячи мест — в отдельно стоящих детских садах государственного и частного типа».
Медицинская инфраструктура мегаполиса, в соответствии с документом, к 2035 году будет расширена новыми амбулаторными учреждениями на 21,8 тысячи посещений в смену, а больничный фонд — на 4265 коек, в соответствии с прогнозом увеличения численности населения города.
На первом этапе — к 2025 году — в Астане планируют построить 27 объектов здравоохранения из них 8 больниц, 13 поликлиник, 3 реабилитационных центра (вместимостью 904 места) и 3 прочих объекта здравоохранения. А еще черед десять лет в столице должны работать на 62 объекта здравоохранения больше, чем сегодня. Из них 3 больницы, 53 поликлиники и 5 реабилитационных центра и центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий с лабораториями, уточняется в документе.
Приоритет общественному транспорту
Говоря о перспективах развития транспортной инфраструктуры, составители Генплана отметили, что главными их приоритетами было сокращение времени в дороге для астанчан.
«Увеличение потенциала городской транспортной инфраструктуры будет выполняться с учётом необходимости минимизации затрат времени населением на передвижения при установлении приоритета развития общественного пассажирского транспорта и повышении его доли в общем объёме пассажирских перевозок».
При этом, отмечается в документе, продолжится:
Также в Генплане прописано развитие инженерной инфраструктуры и мероприятия по охране природы и рациональному использованию. На все инициативы потребуется 6,3 триллиона тенге.
Только на жилищное строительство, по расчетам составителей Генплана, необходимо 4,4 триллиона тенге. Транспортная инфраструктура будет стоить городу 545,3 миллиарда тенге, на электроснабжение потребуется 402,2 миллиарда тенге.
Расходы на газоснабжение составят 68 миллиардов тенге, на водоснабжение — 63,4 миллиарда, на канализацию 23,2 миллиарда, на теплоснабжение 28,8 миллиарда и на мероприятия по охране природы 21,5 миллиарда тенге.