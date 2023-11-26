Главное
Спецоперация на Украине
12:33 (мск), источник: МК.RU Крым

Угрозы СБУ разрушить Крымский мост назвали созданием легенд и мифов

По мере ухудшения положения на фронте, киевский режим занимается своим любимым делом — вербальными угрозами.

Источник: МК.RU Крым

Очередная прозвучала от главы СБУ Василия Малюка, пригрозившего разрушить Крымский мост.

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, подобные угрозы являются созданием мифов и легенд, вроде многочисленных обещаний украинского диктатора и его приспешников гулять по Ялте, даже с называнием конкретных дат. Но даты прошли, а гуляние не состоялось.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Опубликованы фото погибших осенью участников спецоперации из Севастополя
Крымские хирурги-онкологи спасли жизнь женщине с 15-килограммовой опухолью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта