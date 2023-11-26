12:33 (мск), источник: МК.RU Крым
Угрозы СБУ разрушить Крымский мост назвали созданием легенд и мифов
По мере ухудшения положения на фронте, киевский режим занимается своим любимым делом — вербальными угрозами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Очередная прозвучала от главы СБУ Василия Малюка, пригрозившего разрушить Крымский мост.
По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, подобные угрозы являются созданием мифов и легенд, вроде многочисленных обещаний украинского диктатора и его приспешников гулять по Ялте, даже с называнием конкретных дат. Но даты прошли, а гуляние не состоялось.