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12:23 (мск), источник: АиФ Омск

Сергей Шелест поздравил всех женщин и свою маму с праздником

Глава Омска выложил фотографию с близкими людьми.

Источник: соцсети

Глава Омска Сергей Шелест выложил в социальных сетях фото с мамой и поздравил всех женщин с Днём матери. Он признался, что мама — один из самых главных людей в жизни, чью заботу и любовь чувствуешь всегда.

«Мама учит своё чадо первым словам, поддерживает его несмелые шаги, с тревогой и волнением отправляет ребёнка во взрослое плавание, своими молитвами защищает сыновей и дочек от ударов судьбы. Низкий поклон каждой матери, крепкого здоровья, тепла и света», — написал мэр.

Также с праздником женщин поздравили губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Александр Артемов. Они пожелали материнского счастья и дом, наполненный теплом и солнечным светом.

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