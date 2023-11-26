12:23 (мск), источник: АиФ Омск
Сергей Шелест поздравил всех женщин и свою маму с праздником
Глава Омска выложил фотографию с близкими людьми.
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Глава Омска Сергей Шелест выложил в социальных сетях фото с мамой и поздравил всех женщин с Днём матери. Он признался, что мама — один из самых главных людей в жизни, чью заботу и любовь чувствуешь всегда.
«Мама учит своё чадо первым словам, поддерживает его несмелые шаги, с тревогой и волнением отправляет ребёнка во взрослое плавание, своими молитвами защищает сыновей и дочек от ударов судьбы. Низкий поклон каждой матери, крепкого здоровья, тепла и света», — написал мэр.
Также с праздником женщин поздравили губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Александр Артемов. Они пожелали материнского счастья и дом, наполненный теплом и солнечным светом.