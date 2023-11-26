14:42 (мск), новости Молдовы, источник: Московский комсомолец
Санду срочно потребовались украинские боевики
Своими силами с протестующими она уже справиться не может.
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Майя Санду готовит расправу над оппозицией. Такая информация поступает из украинских телеграм-каналов. Сразу несколько источников сообщили, что во время визита в Киев 21 ноября президент Молдавии обратилась к Зеленскому с просьбой «арендовать» боевиков националистических батальонов, таких как признанные в России экстремистскими и запрещенные в РФ «Азов» и «Кракен» — для разгона протестующих.
Украинские каналы сообщают, что офис президента уже обратился к батальонам с предложением: выделить от 1500 до 3000 боевиков для «командировки» в Молдавию. Сообщается, что командиры батальонов затребовали оплату услуг в размере €3000 на человека в неделю и при условии, что ОП гарантирует им все права и охрану от уголовного преследования. Надо сказать, что набрать полторы тысячи желающих отправиться за большие деньги в соседнюю Молдавию — не проблема. Для бойцов это куда выгоднее, чем торчать под обстрелами на передовой. А уж безоружных митингующих разогнать и скрутить — для них плевое дело. Вопрос: откуда Санду возьмет средства на оплату услуг наемников? Как поясняют те же каналы, эту проблему ей помогут решить британские кураторы. Сообщается, что проблема пополнения молдавского бюджета была согласована во время визита главы британского МИДа Дэвида Кэмерона в Кишинев. В Британии видят, что стул под Санду и ее партией качается, и согласны приложить усилия, чтобы помочь ей удержаться у власти. Потому что другой такой послушной фигуры они сейчас в Молдавии не найдут.