12:38 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Священник: власти Молдовы поощряют переход в румынскую церковь
Молдавский священник рассказал, какой договор с Молдавской митрополией расторг Минкульт страны, и почему.
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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik.Министерство культуры Молдовы расторгло с Молдавской митрополией договоры, которые касаются использования помещений храмов, об этом в беседе со Sputnik Молдова рассказал настоятель Свято-Георгиевской русской церкви в Кишиневе Николай Флоринский.
По его словам, это сделано для облегчения перехода в Бессарабскую митрополию.
«На сегодняшний день Министерство культуры расторгло с Митрополией Молдовы этот договор для того, чтобы священник, желающий перейти с храмом и с приходом в румынскую церковь, имел бы такую легкую возможность. То есть, государство поощряет переход в румынскую церковь», — сказал Флоринский.
Он также считает, что «неугодных» священников теперь могут попросить покинуть помещения под предлогом, например, несоответствующего ремонта памятников культуры.
Николай Флориский также отметил, что Румыния выделяет крупные суммы денег за смену церкви.
«Румыния выделяет по два миллиона евро в год на агитацию. Когда отец Павел (Борщевски) озвучил письмо о переходе митрополита Молдавского вместе с церковью в Румынию, румыны схватились за голову. Они ничего не знали об этом. Если вы все перейдете, что нам делать?» — рассказал настоятель Свято-Георгиевской русской церкви в Кишиневе.
Ранее викарий митрополии Молдовы, епископ Сорокский Иоанн Мошнегуцу заявил по итогам проведенного заседания Митрополии Православной церкви Молдовы (ПЦМ), что ПЦМ во главе с митрополитом Владимиром сохранит свой нынешний статус в составе Русской православной церкви.
Решение было принято в свете заявлений некоторых священников о переходе в Бессарабскую митрополию, относящуюся к Румынской православной церкви.