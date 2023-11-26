Ситуацию в Афганистане обсудили спецпредставители Узбекистана и ОИС

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Иматулла Иргашев встретился со спецпредставителем Организации исламского сотрудничества (ОИС) по этой стране Тариком Бахитом, сообщает пресс-служба МИД республики.
Спецпредставители обсудили текущую ситуацию в Афганистане и актуальные вопросы помощи этой стране. Они особо подчеркнули необходимость выработать консолидированную позицию стран ОИС.
«Стороны обсудили необходимость координации усилий в вопросе обеспечения прав человека, женщин и девочек в Афганистане, а также оказания гуманитарной помощи афганскому народу в преддверии зимнего периода», — говорится в сообщении.
Они также отметили необходимость выработать консолидированную позицию стран ОИС.