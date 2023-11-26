14:01 (мск), источник: © РИА Новости
В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна, следует из базы ведомства.
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«Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке.
Уголовная статья, по которой его привлекают к ответственности, не уточняется.
В марте 2022 года Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. После этого Генпрокуратура поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
В итоге Тверской суд Москвы 21 марта прошлого года запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, как и саму Meta*. В то же время решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок, также не попал под рестрикции мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.