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15:22 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Министр образования Иванец сказал, что стоимость обучения для студентов-платников растет на 15−17% в год

Минобразования: стоимость обучения студентов-платников растет на 15−17% в год.

Источник: Комсомольская правда

Затраты вузов на обучение студентов каждый год вырастают примерно на 15−17%. Об этом в репортаже, подготовленном телеканалом ОНТ, сказал министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, за эти пределы увеличение стоимости обучения не выйдет.

Андрей Иванец напомнил, что инфляция в 2022 году в Беларуси составила 16%, а обучение подорожало только на 7% и все последние годы прослеживалась такая тенденция.

«Имеем такого рода накопившийся эффект», — отметил министр.

Именно поэтому Минобразования Беларуси прорабатывает вопрос стоимости обучения.

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