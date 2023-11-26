15:22 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Министр образования Иванец сказал, что стоимость обучения для студентов-платников растет на 15−17% в год
Минобразования: стоимость обучения студентов-платников растет на 15−17% в год.
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Затраты вузов на обучение студентов каждый год вырастают примерно на 15−17%. Об этом в репортаже, подготовленном телеканалом ОНТ, сказал министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, за эти пределы увеличение стоимости обучения не выйдет.
Андрей Иванец напомнил, что инфляция в 2022 году в Беларуси составила 16%, а обучение подорожало только на 7% и все последние годы прослеживалась такая тенденция.
«Имеем такого рода накопившийся эффект», — отметил министр.
Именно поэтому Минобразования Беларуси прорабатывает вопрос стоимости обучения.