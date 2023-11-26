15:00 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости
Система ПВО ОДКБ фактически создана, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что объединенная система ПВО стран ОДКБ фактически создана.
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (Камчатский край), 26 ноя — РИА Новости. Объединенная система ПВО стран стран ОДКБ фактически создана, у России есть двусторонние соглашения с каждым из государств организации, систему оформят документально, если потребуется, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
«Фактически она (система ПВО ОДКБ) создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией».
По словам министра, система «оснащена и работает», периодически проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии.
«Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется оформления документально, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран-членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана».
В настоящее время в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.