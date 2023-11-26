15:16 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ сообщили о потере ВСУ на донецком направлении до 200 военнослужащих

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины на донецком направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.

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