15:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — сказали в ведомстве.

На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики.

«Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля», — уточнили в Минобороны.

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