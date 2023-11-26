21:09 (мск), источник: © РИА Новости

Украинский генерал обрушился на Зеленского из-за лжи о России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Населению Украины необходимо сообщать правду о ситуации на фронте, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — отметил он.

По этой причине Кривонос иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сменить человека, который пишет ему несоответствующие действительности речи о ходе конфликта.

ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: «Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

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