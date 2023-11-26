«Хамас» освободил заложника с российским гражданством

«Хамас освободило заложника, имевшего российское гражданство, в ответ на усилия президента России Владимира Путина», — сообщил пресс-секретарь.
Он добавил, что заложник недавно был передан Красному Кресту.
По данным агентства, в Москву сегодня также прибыли члены семей израильтян с российским гражданством, которых удерживает в заложниках «Хамас». Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на посольство еврейского государства в России.
Перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» началось 24 ноября и должно продлиться в течение четырех дней. За это время планируется обменять 50 заложников «Хамаса» на 150 освобожденных из тюрем палестинских женщин и подростков. Перемирие будут продлевать каждый раз на день в случае, если группировка будет отпускать еще по 10 заложников. Согласно договоренностям, такая схема не может длиться более 10 дней, после чего Израиль намерен возобновить боевые действия.
МИД Катара подтвердил освобождение 24 ноября 39 палестинских женщин и детей из израильских тюрем. На израильскую сторону были переданы 13 израильтян, а также 10 тайцев (из всех 23, захваченных «Хамасом») и один гражданин Филиппин.