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19:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В США заявили о возможности ограничений военных поставок Израилю

США могут ограничить поставки вооружений Израилю и ввести условия для новых поставок военной помощи Тель-Авиву. Об этом журналистам заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, президент США Джо Байден согласен с необходимостью их введения.

Источник: AP 2023

США могут ограничить поставки вооружений Израилю и ввести условия для новых поставок военной помощи Тель-Авиву. Об этом журналистам заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«[Президент США Джо Байден] ответил на вопрос и признал идею [о введении ограничений на военную помощь]», — заявил представитель Белого дома, комментируя слова Байдена о том, что власти США обсуждают введение конкретных условий для одобрения поставок.

Ранее телеканал CBS сообщил, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников состоялась благодаря усилиям главы США Джо Байдена. По данным телеканала, именно американский лидер убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС.

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