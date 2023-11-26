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20:46 (мск), источник: Ведомости

Депутат партии Зеленского призвала отправить в отставку главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия плана действий на следующий год, сообщила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Источник: AP 2023

«Залужный не смог предоставить дорожную карту на 2024 г. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные только что сказали, что им нужно принимать не менее 20 000 граждан в месяц», — написала депутат в Facebook (принадлежит Meta — экстремистская организация, запрещена в РФ).

По ее словам, «эта проблема нарастала летом, как на ставке [верховного главнокомандующего, высший орган управления войсками и отдельными родами войск], так и в парламенте при планировании бюджета на 2024 г.».

«Сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 г., а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти», — отметила Безуглая.

13 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал процессуальные действия в отношении украинских генералов. До этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что хотел бы выдвижения на пост президента страны главнокомандующего ВСУ Залужного.

С июня Киев ведет контрнаступление, российская сторона указывает на отсутствие каких-либо результатов у ВСУ. Залужный в интервью журналу The Economist заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, поскольку Киеву не удается добиться прорыва. Сам Зеленский говорил в эфире американского телеканал NBC News, что уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех начальников областных военкоматов. О таком решении Зеленский заявил 11 августа. Он отметил, что их места займут военные, которые вернулись с фронта. Украинский лидер отмечал, что если действующие начальники военкоматов хотят сохранить свои должности, то они должны будут отправиться воевать.

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