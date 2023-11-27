09:25 (мск), источник: РИА Новости
На выставке-форуме «Россия» прошел День Нижегородской области
День Нижегородской области провели на международной выставке-форуме «Россия».
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. День Нижегородской области проходит сегодня на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал гостям выставки об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты. Также он провел экскурсию для школьников и молодежи, познакомил их со стендом региона, рассказал о представленных артефактах и пригласил участников экскурсии в Нижегородскую область», — говорится в заявлении.
В течение всего дня на стенде области проходили лекции о Нижнем Новгороде, мастер-классы по народным художественным промыслам, викторины и настольные игры для взрослых и детей.
Кроме того, состоялась церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии. Речь идет об «одевании невесты к венцу», приходе жениха со свитой и выкупе невесты, включая продажу «куста» — свадебного деревца, украшенного лентами и бумажными цветами. Мероприятие также включало в себя хоровод с загадками, испытание для жениха, благословение родителей и проводы брачующихся к венцу.
Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ, организованная по указу Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года.
В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего представлена 131 экспозиция.