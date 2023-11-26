22:40 (мск), источник: РБК
ХАМАС заявил о готовности продлить перемирие
Палестинская группировка ХАМАС выразила готовность продлить перемирие, об этом говорится в ее заявлении в телеграм-канале.
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«Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, серьезно стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии», — говорится в нем.
По данным The Wall Street Journal, участники переговоров между Израилем и ХАМАС надеются, что временное прекращение огня в секторе Газа может быть продлено еще на четыре дня и что палестинская группировка освободит еще 40−50 заложников — женщин и детей.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара заключили перемирие в секторе Газа на четыре дня, оно началось утром 24 ноября. За это время группировка обязалась отпустить 50 захваченных израильских заложников. Израиль в свою очередь должен выпустить из заключения 150 палестинских женщин и детей. Затем, как предполагалось, пауза в боевых действиях будет продлеваться на один день за каждые десять освобожденных заложников. Израиль обещал отпустить еще до 150 палестинских заключенных в обмен на 50 захваченных ХАМАС израильтян. В течение этого времени в сектор Газа также должна поступать гуманитарная помощь с топливом.
Вечером 26 ноября ХАМАС освободил третью группу заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были отпущены 14 израильских заложников и трое иностранцев. Первые две группы были переданы израильской стороне в пятницу и в ночь на 26 ноября.
Группировка в воскресенье также отпустила заложника с российским гражданством «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела». По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, россиянин был вызволен «вне списка об обмене». «Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС», — уточнила Захарова.