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09:39 (мск), источник: РИА Новости

В Казани открывается форум по государственно-частному партнерству

В Казани в понедельник открывается форум по государственно-частному партнерству.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Форум по государственно-частному партнерству открывается в Казани в понедельник, лучшими наработками поделятся эксперты из более чем 20 регионов России, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.

«В столице Татарстана 27—28 ноября состоится VI Межрегиональный отраслевой форум по государственно-частному партнерству. Организатором мероприятия выступает Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое является уполномоченным органом по реализации проектов ГЧП в республике», — говорится в сообщении.

Мероприятие затронет кейсы использования механизма ГЧП в различных отраслях, в том числе в образовании, здравоохранении, спорте, жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве. Своими кейсами поделятся эксперты из более чем 20 регионов России. Пройдет более десяти деловых сессий, к обсуждению будут привлечены около 300 экспертов.

«Сегодня государственно-частное партнерство является неотъемлемым инструментом взаимодействия бизнеса и государства. Наша цель — не только контролировать, но и активно участвовать в реализации проектов. Мы стремимся обеспечить долгосрочное развитие этих проектов», — отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, проекты ГЧП наиболее популярны в сферах коммунальной инфраструктуры, строительства соцобъектов и дорог.

Так, самым крупным проектом с механизмом ГЧП в республике стало концессионное соглашение в составе платной автомобильной дороги Шали (трасса М7) — Бавлы (трасса М5) с инвестициями на сумму 102,4 миллиарда рублей.

Татарстан активно продвигается в федеральном рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства, уверенно входит в 10 лучших регионов России по внедрению проектов данного механизма. Согласно рейтингу регионов по уровню развития ГЧП за 2020−2021 годы республика поднялась с 67-го места на шестое, в 2022 году заняла уже четвертую строчку. По состоянию на 1 октября в Татарстане действует 125 концессионных соглашений в здравоохранении, сферах культуры и отдыха, транспорта, коммунальной инфраструктуры. В республике заключено первое в стране соглашение о муниципально-частном партнерстве в сфере спорта.

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