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15:16 (мск), новости Молдовы, источник: Газета.Ру

Молдавия перекрыла несколько пунктов пропуска на границе с Украиной

Из-за неблагоприятных погодных условий руководство Молдавии временно остановило работу нескольких контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Одесской областью Украины.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По информации ведомства, населенный пункт Каушаны (Республика Молдова) столкнулся с проблемами из-за непогоды, что привело к перегрузке трассы. В связи с этим молдавская сторона приняла решение временно приостановить пропуск транспортных средств через КПП «Маяки — Паланка — Удобное» и «Староказачье — Тудора».

В начале ноября также польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Свыше 200 жителей Евпатории эвакуировали из своих домов из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

По его словам, по состоянию на 23:20 на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР).

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25—27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

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