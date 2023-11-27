Ударная группа США с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив

«Авианесущая ударная группа “Эйзенхауэр” завершила транзит через Ормузский пролив для входа в воды Персидского залива в рамках продолжения поддержки миссий Центрального командования США», — говорится в опубликованном сообщении.
С состав группы входят флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Согласно сообщению, вместе с американскими кораблями также находится один французский фрегат «Лангедок».
Как уточнили в CENTCOM, находясь в Персидском заливе, ударная группа будет осуществлять «патрулирование для обеспечения свободы навигации по ключевым международным водным маршрутам», а также поддержку требований Центрального командования в ближневосточном регионе.