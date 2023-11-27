04:29 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны России до конца года получит первые морские дроны

Министерство обороны РФ до конца текущего года получит первые российские морские дроны, они будут испытаны в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаила Даниленко.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«С Минобороны уже оговорена поставка первых 10 единиц, которые мы должны отправить до конца этого года», — сказал он.

По словам Даниленко, это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне спецоперации.

В сентябре он сообщал, что холдинг ведет переговоры с российским Минобороны о возможности закупки для ВМФ РФ универсальных безэкипажных катеров на базе платформы типа «Визир».

Данный холдинг специализируется на производстве катеров для силовых структур России.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что морские дроны Magura V5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются вызовом для российской армии, которому необходимо уверенно противостоять, применяя самое современное оружие.

Он отметил, что эти дроны обладают большой дальностью — до нескольких сот миль.

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