04:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru
У осужденного экс-кандидата в губернаторы Приморья появится шанс на изменение приговора
В декабре суд рассмотрит апелляционную жалобу Андрея Ищенко.
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18 декабря Приморский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор генерального директора компании «Аврора-строй», бывшего депутата Законодательного Собрания и экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
27 октября 2023 года Ищенко был приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей за продажу дольщикам фактически нежилых помещений под видом апартаментов в доме на улице Сафонова. В результате потерпевшие лишились права на получение мер поддержки по достройке проблемного объекта долевого строительства.
По еще одному делу о мошенничестве доказано, что с декабря 2016 года по июнь 2021 года Ищенко заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома во Владивостоке. При этом сроки завершения работ неоднократно переносились, несмотря на то, что на счета компании поступили денежные средства, достаточные для исполнения обязательств перед дольщиками. Строительство многоквартирного дома не завершено, а объект в эксплуатацию не был введен. Размер причиненного 179 потерпевшим ущерба превысил 380 млн рублей.
Экс-депутат Законодательного Собрания Приморья в 2018 году участвовал в выборах губернатора Приморского края. Краевая избирательная комиссия выявила множественные нарушения и признала результаты выборов недействительными.