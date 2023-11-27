08:46 (мск), источник: © РИА Новости

Пленный боевик ВСУ пожаловался на растущее число «отказников»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его подразделении, было очень много «отказников» и случаев самовольного оставления части, видео с ним опубликовало Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части — ред.)… Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто… ни подготовки, ничего», — пожаловался Куманский.

Он предполагает, что «отказников» много, потому что никто не хочет быть «мясом.».

«В моем подразделении, то есть в 118-й бригаде, по 118-й бригаде очень много отказников… потому что не хотят быть “мясом”,.. не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают», — добавил пленный.

Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что украинцы стали чаще дезертировать из Вооруженных сил из-за провалов на фронте. Согласно данным Генпрокуратуры Украины, всего за девять месяцев этого года из украинской армии сбежали 4638 солдат, а оставили часть — 10 940.

Главком ВСУ Валерий Залужный ранее признал тупиковую ситуацию на фронте и заявил, что, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Согласно публикации в журнале Economist, Киев и Запад ожидали большего от украинского контрнаступления. По словам Залужного, в соответствии с натовскими учебниками, четырех месяцев должно было хватить ВСУ, чтобы дойти до Крыма.

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