06:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Осталась жена с шестью детьми: доброволец из Иркутской области погиб от ранения после СВО
Житель Иркутской области погиб от ранения, полученного во время проведения СВО.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уроженец Эхирит-Булагатского района Хандархаев Иван Прокопьевич погиб от ранения, полученного во время проведения СВО. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев. В своем телеграм-канале.
Иван Прокопьевич родился 8 января 1981 года. Был старшим из пяти детей. Закончил Усть-Ордынскую школу № 2 и отправился служить в армию. Потом работал в строительной сфере. Жил во Владивостоке, в Братске, после чего вместе с семьей переехал в Иркутск.
В декабре 2022 года сибиряк ушел добровольцем в зону проведения СВО, служил в артиллерии и пехотных войсках. 10 ноября военнослужащего ранили. Позже от полученных ран он скончался.
— Я знал его лично. У Ивана осталась большая семья из шести детей, которых он воспитывал вместе с супругой. Самому младшему 9 лет, — рассказывает Геннадий Осодоев.