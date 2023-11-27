08:47 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Зачем спецпосланник ЕС по санкциям едет в Узбекистан? Мнения экспертов
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан посетит Астану и Ташкент
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Для контроля за антироссийскими санкциями Европейская комиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или даже обхода беспрецедентных ограничительных мер, введенных в отношении РФ с начала ее действий в Украине. Этот пост занял Дэвид О’Салливан, который в марте посетил Кыргызстан, в апреле — Казахстан и Узбекистан. Тогда его визит в странах региона ждали с трепетом и опасались попасть под вторичные санкции, тем самым лишиться доступа к важнейшим мировым рынкам. О’Салливан ограничился предупреждением, обратив внимание на необычные товаропотоки из ряда стран, и обещал разобраться с этим вопросом, пишет «Независимая газета».
Можно предположить, что О’Салливан обсудит итоги визита российского президента Владимира Путина в Астану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил главу РФ, что выступает против ограничений российской торговли с другими странами. Он предложил снять любые препятствия для поставок российского продовольствия, семян и удобрений на мировой рынок.
Хотя месяцем ранее Токаев, находясь с визитом в Берлине, говорил, что Казахстан, придерживаясь многовекторности во внешней политике, будет следовать санкционному режиму в отношении России и опасений у западных партнеров по этому поводу быть не должно.
По словам политолога, члена Национального курултая (консультативно-совещательного органа) при президенте страны Марата Шибутова, республика вынуждена соблюдать санкционный режим из-за риска для собственной экономики. Он обратил внимание на то, что Казахстан старается намеренно не акцентировать внимание на этом вопросе, так как многие компании смотрят на установленные правила сквозь пальцы. Руководство Казахстана не слишком активно препятствует им в сотрудничестве с российскими коллегами.
По мнению директора Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёра Эргашева, эти визиты осуществляются в рамках контроля исполнения странами Центральной Азии, прежде всего Казахстаном и Узбекистаном, санкционных требований Запада и становятся рутинными.
«Правительства стран региона заверяют европейских чиновников в том, что все санкционные требования выполняются. В частности, Центробанк Узбекистана активно работает с американцами и европейцами в вопросе контроля финансовых операций. Но раз они приезжают, значит, есть проблемы с фактическим исполнением этих санкций со стороны бизнеса стран Центральной Азии. Это можно только так охарактеризовать, потому что правительства стран региона свои заверения дают давно и красиво, в хорошо узнаваемом азиатском формате. Стало быть, проблема на низовом уровне».
По словам эксперта, проблема заключается в том, что после начала конфликта на Украине в 2022 году Центральная Азия — один из наиболее пострадавших регионов. Страны лишились серьезных поступлений от транзита грузопотока между Китаем и Европой и обратно.
Сейчас этот грузопоток остановлен, транзитные поступления упали. Плюс у стран Центральной Азии были свои экспортные и импортные грузопотоки между Европой и Центральной Азией, но в силу того, что западная граница России и Беларуси с ЕС закрыта, большинству компаний пришлось искать новые маршруты. Они есть, но они дороже. Например, мультимодальный Транскаспийский коридор, который через Каспий выходит на Южный Кавказ, далее на морские порты Турции и в ЕС.
«Поэтому страны Центральной Азии должны думать над тем, чтобы хоть как-то нивелировать потери бизнеса. И вряд ли правительства стран региона будут сознательно перекрывать последние возможности для бизнеса заработать на высокомаржинальных схемах параллельного импорта в Россию. Вряд ли предприниматели будут выполнять указания Вашингтона или Брюсселя и закрывать свой доходный бизнес по параллельному импорту в РФ. Поэтому Дэвиду О’Салливану окажут по-восточному теплый прием и вновь заверят в выполнении всех требований ЕС».
«С санкционными угрозами ситуация тупиковая. Ни Казахстан, ни Узбекистан, ни другие страны региона не могут прекратить или существенно ограничить взаимодействие с Россией, поскольку для них это жизненно важное взаимодействие. Любое подобное санкционное действие в отношении любой страны региона в политическом плане автоматически переводит страну в лагерь противников Запада и так же автоматически делает ее более тесным союзником России, Белоруссии и будет способствовать еще большему взаимодействию этих стран с РФ. Особенно это касается Узбекистана и Казахстана, стран с более серьезными экономиками, где есть интересы западных компаний».
Эксперт расценивает визит О’Салливана и других представителей ЕС или США как политику постоянных напоминаний и угроз.
«Но кроме раздражения, я не вижу, в чем бы эта политика выражалась. Например, если какая-либо западная компания уйдет из региона, ее место займет условная китайская компания. Беда США и Евросоюза в том, что у них практически нет в экономике Центральной Азии серьезных позиций. Известное хрестоматийное исключение — нефть и газ Казахстана. За челночной дипломатией европейских лидеров в Центральную Азию также нет серьезного подкрепления, которое заставило бы задуматься хоть Астану, хоть Ташкент, что они могут что-то потерять или не приобрести».
Но имеется, по мнению Князева, другая опасность — недовольство оппозиции (группы элит, потерявших занимаемые при Нурсултане Назарбаеве позиции). Они существуют и сегодня во власти, поскольку другой элиты у Токаева нет. Такой мобилизационный ресурс для попытки реванша существует, и опасность такая есть. На это могут попытаться сделать ставку западные структуры. Такая попытка уже была предпринята в январе 2022 года.