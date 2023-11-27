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07:24 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Франция предлагает Казахстану и Узбекистану приобрести свои истребители Rafale. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источники.

По данным издания, французская компания Dassault Aviation ведет работу в этом направлении «на протяжении нескольких месяцев», при этом Казахстан и Узбекистан «заинтересовались истребителями Rafale».

Как указала La Tribune, Узбекистан может приобрести до 24 истребителей. Вместе с тем, как отмечает газета, не исключено, что Ташкент будет рассматривать и самолеты производства других стран.

Казахстан также намерен обновить парк боевых самолетов, сообщает издание, однако перспективы поставки истребителей Rafale в эту страну «кажутся более отдаленными».

В середине июля Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил подписание контрактов на поставку индийским военно-морским силам 26 палубных истребителей Rafale М. Кроме этого, как сообщает газета, Франция ведет переговоры с Саудовской Аравией по контракту на 54 истребителя Rafale.

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