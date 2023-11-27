Франция планирует поставить истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

По данным издания, французская компания Dassault Aviation ведет работу в этом направлении «на протяжении нескольких месяцев», при этом Казахстан и Узбекистан «заинтересовались истребителями Rafale».
Как указала La Tribune, Узбекистан может приобрести до 24 истребителей. Вместе с тем, как отмечает газета, не исключено, что Ташкент будет рассматривать и самолеты производства других стран.
Казахстан также намерен обновить парк боевых самолетов, сообщает издание, однако перспективы поставки истребителей Rafale в эту страну «кажутся более отдаленными».
В середине июля Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрил подписание контрактов на поставку индийским военно-морским силам 26 палубных истребителей Rafale М. Кроме этого, как сообщает газета, Франция ведет переговоры с Саудовской Аравией по контракту на 54 истребителя Rafale.