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07:45 (мск), источник: Primgazeta.ru

«Где мы — там победа»: в Приморье отмечают День морской пехоты

Глава региона поздравил морпехов с профессиональным праздником.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню морской пехоты, в понедельник, 27 ноября. Глава региона поздравил личный состав 155 гвардейской отдельной бригады морской пехоты ТОФ с профессиональным праздником и возложил цветы на аллее славы.

Торжественное мероприятие состоялось в войсковой части морской пехоты ТОФ. В нем приняли участие депутаты Государственной Думы, представители общественных организаций, ветераны и юнармейцы.

Олег Кожемяко пожелал морским пехотинцам здоровья, благополучия и успехов по службе.


 — Приморский край — надежный оплот восточных рубежей нашей страны. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота безукоризненно выполняют свои задачи по укреплению обороноспособности нашей Родины. «Черные береты» стали символом мужества, отваги и бесстрашия: «Где мы — там победа!». Сегодня легендарная 155 бригада громит нацистов на Украине. Многие награждены государственными наградами, орденами и медалями. Шести морским пехотинцам ТОФ присвоено звание «Герой России». За время боев бригада удостоена высокого звания «гвардейской», присвоен орден Жукова. Рядом, плечом к плечу сражается добровольческий отряд «Тигр», сформированный в том числе из ветеранов морской пехоты. Эта связь поколений показывает насколько един наш народ, всегда готовый встать на защиту Родины. Мы гордимся вами, склоняем головы перед павшими товарищами. Наша задача — оказать их семьям и детям всевозможную помощь и содействие, — обратился к участникам торжественного митинга глава Приморья.

Морские пехотинцы прошли торжественным маршем с плаца на аллею славы, где прошло возложение хвойной гирлянды и живых цветов к камню основания аллеи героев.

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