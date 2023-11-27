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08:11 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

5 млрд собирались потратить на бесполезную очистку Сырдарьи

В результате предпринятых агентством мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: АФМ

Так, в Кызылорде на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно заиливалось и запесочивалось.

«После вмешательства местного ДЭР неосвоенные средства в размере 3,7 млрд тенге направлены акиматом на другие цели», — говорится в сообщении.

В поселке Станционный в Кокшетау планировали построить дом культуры на 160 мест за 1,4 млрд тенге, тогда как первоначальная стоимость проекта была 910 млн тенге, а в других более крупных населенных пунктах стоимость таких объектов существенно ниже.

В этой связи акиматом Кокшетау ведется работа по расторжению договора, а за счет высвободившихся средств будут профинансированы другие социально значимые проекты.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по мониторингу строительства крупных объектов и инфраструктуры на предмет завышения стоимости.

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