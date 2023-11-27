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08:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Назначен начальник налоговой инспекции Яшнабадского района столицы

Данную должность занял бывший сотрудник хокимията Шайхантахурского района.

Источник: ГНК

Аширматов Рустам Махмуджанович назначен начальником налоговой инспекции Яшнабадского района города Ташкента.

До назначения он занимал должность начальника одного из отделов в хокимияте Шайхантахурского района.

Рустам Аширматов является советником налоговой службы 2-ранга.

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