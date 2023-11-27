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08:58 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Беларусь пригласит на выборы наблюдателей от СНГ и ВАИО

В ЦИК республики считают, что отказаться от международных наблюдателей невозможно — их присутствие очень важно для избирательной системы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Беларусь пригласит на предстоящие выборы наблюдателей от ЦИК стран СНГ и Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО), сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

«Планируем пригласить представителей Центральных избирательных комиссий стран СНГ. Также планируем пригласить коллег из Всемирной ассоциации избирательных органов, штаб-квартира этой ассоциации находится в Южной Корее».

сказал он в эфире ОНТ.

По его словам, ассоциация объединяет порядка 111 страны мира. Беларусь стала ее членом в 2013 году с момента основания организации.

Карпенко также отметил, что «остальные субъекты вправе пригласить тех, кого они считают нужным, включая миссии».

Глава ЦИК Беларуси подчеркнул, что ему часто задают вопрос насчет международных наблюдателей: может, республике вовсе отказаться от их приглашения? Однако он считает, что это будет неправильно.

«Все-таки мы в первую очередь рассматриваем международное наблюдение как форму общения и взаимодействия экспертов и профессионалов в этой области. Это очень важно с точки зрения дальнейшего развития государственного строительства и в целом избирательной системы».

пояснил руководитель белорусского Центризбиркома.

В 2024 году в Беларуси пройдут выборы в парламент страны. В единый день голосования 25 февраля жители республики будут выбирать новый состав депутатов Палаты представителей и местных Советов, а 4 апреля — сенаторов в Совет Республики.

Указ о проведении парламентских выборов подписал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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