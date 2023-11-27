Сенаторы одобрили закон об экстрадиции осужденных между Узбекистаном и Италией

На 47-м пленарном заседании сенаторы рассмотрели законы о ратификации договоров между Узбекистаном и Италией о выдаче, передаче осужденных лиц, правовой помощи по уголовным делам.
В Законе «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Итальянской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Рим, 8 июня 2023 года)», рассмотренном Сенатом, предусматриваются основания и условия оказания правовой помощи в связи с расследованием уголовных дел и проведения других процессуальных действий.
В частности, устанавливаются форма и содержание запросов, основания для отказа или задержки оказания помощи, исполнение запросов, меры защиты, гарантии безопасности, а также положения по таким важным вопросам, как передача уголовных дел для дальнейшего преследования.
Ратификация Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам служит повышению эффективности деятельности правоохранительных органов двух стран при расследовании и судебном разбирательстве по уголовным делам.
Кроме того, ратификация Договора о передаче осужденных лиц создает для граждан Узбекистана и Италии правовую основу и возможность отбывать назначенное судом наказание в своей стране.
Согласно документу, передача осужденных осуществляется в соответствии с оговоренными в Законе процедурами на основании обращений договаривающихся сторон.
Сенаторы подчеркнули, что отбывание наказания осужденными в своей стране позволит им регулярно видеться с близкими родственниками. Это положительно скажется на семейных отношениях, а также облегчит адаптацию осужденных лиц к социальной жизни общества.
В Договоре также указаны основания и условия, при которых каждая сторона по запросу другой стороны выдает друг другу лиц, выявленных на ее территории и разыскиваемых другой стороной, для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, вынесенного в отношении таких лиц.
Ратификация данного Договора служит повышению эффективности судебного разбирательства и обеспечению принципа неотвратимости наказания по отношению к лицам, совершившим преступление.
По итогам обсуждения сенаторы поддержали законы о ратификации договоров.