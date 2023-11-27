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Спецоперация на Украине
09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии отправился в командировку в зону СВО

Оперативку в правительстве Башкирии перенесли из-за отъезда Хабирова в зону СВО.

Источник: Радий Хабиров — ВКонтакте

В Башкирии еженедельное оперативное правительственное совещание в Центре управления республикой перенесли из-за командировки главы региона Радия Хабирова. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба губернатора.

Традиционная оперативка должна была состояться сегодня, 27 ноября, в 12:00. Чиновники должны были обсудить подготовку новогодних мероприятий в районах и городах Башкирии, проекты и программы Комитета по делам ЮНЕСКО в регионе.

— Участники совещания также обсудят перевод транспортных средств на использование компримированного природного газа и строительство в регионе автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, — сообщается в анонсе на сайте правительства республики.

Однако оперативное совещание было перенесено ровно на сутки — на 28 ноября 12:00. Это, как сообщили в пресс-службе Хабирова, связанно с его командировкой в зону проведения специальной военной операции.
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