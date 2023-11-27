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09:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Кишиневе пройдет заседание Парламентской ассамблеи ICE

Заседание ПА Центральноевропейской инициативы соберет в молдавской столице парламентариев из 16 стран.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Парламент Республики Молдова проведет заседание Парламентской ассамблеи Центральноевропейской инициативы (ICE), сообщили в пресс-службе законодательного форума.

На заседании, намеченном на 27 ноября, депутаты из 16 стран-членов ICE обсудят тему, связанную с поддержкой европейской интеграции и продвижением устойчивого развития региона.

На открытии заседания Парламентской ассамблеи выступят председатель парламента Игорь Гросу, генеральный секретарь ICE Роберто Антонионе и исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи ICE Игорь Кирияк, другие парламентарии и представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции. К участникам мероприятия также обратится представитель Делегации ЕС в Республике Молдова.

Также запланированы заседания трех генеральных комитетов Парламентской ассамблеи: генерального комитета по политическим и внутренним делам, генерального комитета по экономическим вопросам и генерального комитета по делам культуры. По итогам дебатов будет принят итоговый документ.

В 2023 году Молдова председательствует в Центральноевропейской инициативе ICE.

Цель политического сотрудничества ICE состоит в том, чтобы предложить странам гибкую платформу для регионального сотрудничества. Внимание уделяется также их подготовке к будущему вступлению в Европейский союз.

Республика Молдова является членом Центральноевропейской инициативы с 1996 года.

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