09:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Кишиневе пройдет заседание Парламентской ассамблеи ICE
Заседание ПА Центральноевропейской инициативы соберет в молдавской столице парламентариев из 16 стран.
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КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Парламент Республики Молдова проведет заседание Парламентской ассамблеи Центральноевропейской инициативы (ICE), сообщили в пресс-службе законодательного форума.
На заседании, намеченном на 27 ноября, депутаты из 16 стран-членов ICE обсудят тему, связанную с поддержкой европейской интеграции и продвижением устойчивого развития региона.
На открытии заседания Парламентской ассамблеи выступят председатель парламента Игорь Гросу, генеральный секретарь ICE Роберто Антонионе и исполняющий обязанности председателя Парламентской ассамблеи ICE Игорь Кирияк, другие парламентарии и представители Министерства иностранных дел и европейской интеграции. К участникам мероприятия также обратится представитель Делегации ЕС в Республике Молдова.
Также запланированы заседания трех генеральных комитетов Парламентской ассамблеи: генерального комитета по политическим и внутренним делам, генерального комитета по экономическим вопросам и генерального комитета по делам культуры. По итогам дебатов будет принят итоговый документ.
В 2023 году Молдова председательствует в Центральноевропейской инициативе ICE.
Цель политического сотрудничества ICE состоит в том, чтобы предложить странам гибкую платформу для регионального сотрудничества. Внимание уделяется также их подготовке к будущему вступлению в Европейский союз.
Республика Молдова является членом Центральноевропейской инициативы с 1996 года.