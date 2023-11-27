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Спецоперация на Украине
09:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мэр Челнов об итогах поездки в зону СВО: «За год военнослужащие кардинально изменились»

Во время служебной командировки мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал необходимые товары, оборудование, специальные средства и приборы для военнослужащих из Республики Татарстан.

Источник: соцсети

Сегодня во время аппаратного совещания он отметил, что помощь будет продолжена и в дальнейшем.

Градоначальник поблагодарил всех причастных к сбору помощи для военнослужащих.

«Большое спасибо жителям города Набережные Челны за реальную практическую помощь, которая оказывается на постоянной основе. Это была моя не первая командировка в зону специальной военной операции. Мы будем находить и дальше все возможности, чтобы помогать нашим военнослужащим».

отметил градоначальник

По его словам, бойцы сегодня хорошо обеспечены обмундированием и полноценным питанием. Однако, убежден Магдеев, помощь лишней не бывает. Недавно из города отправили два большегруза с дорогостоящим оборудованием.

«Вот эти два КАМАЗа со специальным оборудованием — прицелами и другими дорогостоящими техническими средствами — передали из рук в руки нашим бойцам», — сказал Наиль Магдеев.

Руководитель города рассказал, что военные находятся в непростых условиях. Погода там достаточно ветреная, снега практически нет, дует пронизывающий ветер, продувает насквозь при −9. Все бойцы облачены в зимнее обмундирование.

«Настроение боевое, никакой растерянности в глазах командиров и рядовых нет. Я в людях немного разбираюсь. Все передают привет родным и близким, обещали скоро вернуться с Победой домой. За год наши военнослужащие кардинальным образом изменились. Военнослужащие тоже вспоминали нашу первую встречу, когда шло боевое слаживание, комплектование вооружения. Теперь это совсем другие люди. Возмужавшие, опытные, умеющие в боевых условиях жить и служить, и, безусловно, выживать. Спецоперация меняет людей. Появился опыт, уверенность в разговоре, высокий боевой дух», — отметил он.

Мэр отметил, что Автоград держит связь с челнинцами, которые служат в разных частях, для составления грузов помощи. Сегодня в зоне СВО находятся 1,5 тыс. челнинцев — часть из них в рамках Указа Президента Владимира Путина о частичной мобилизации, часть — по контракту.

«Мы не ищем причины, мы ищем пути решения. Эти вопросы являются приоритетными в нашей работе. Главное — забота о людях», — заявил Магдеев.

Семья бойцов оказывается адресная помощь, она выстроена системно — по районным администрациям.

«На передовой со мной бойцы говорили о детях, женах. Были и частные вопросы. Житейские вопросы бывают разные. Я обращаюсь к Управлению образования, Управлению социальной защиты и к нашим депутатам городского совета, главы районов. Мы эту работу системно выстроили. Будем продолжать. Челны своих не бросают, это не просто красивая фраза. За этой фразой должны стоять дела».

заключил Магдеев

Специальная военная операция проводится по решению Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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