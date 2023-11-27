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10:44 (мск), источник: Piter.tv

Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем морской пехоты

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем морской пехоты. Глава Северной столицы пожелал всем причастным к празднику успехов и побед, сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 27 ноября, отмечается День морской пехоты. С праздником военных и ветеранов поздравил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что история морской пехоты насчитывает более трех веков. Первый полк морских солдат создал император Петр Великий еще в 1705 году. Морские пехотинцы проявили себя в битве при Гангуте, в сражениях Федора Ушакова, в Отечественной войне 1812 года, в обороне Севастополя в годы Крымской войны. Кроме того, россияне помнят, как отважно пехота защищала Ленинград, Кронштадт и Ораниенбаум во время Великой Отечественной войны.

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