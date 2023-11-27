11:00 (мск), источник: Комсомольская правда
Мэром Нукутского района избран Александр Платохонов
За него проголосовали 3219 человек.
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На муниципальных выборах в Иркутской области были определены новые руководители нескольких районов. Жители проявили свою активность, выбрав мэра Нукутского района, а также глав Усть-Рубахинского, Дальнинского и Уянского районов.
— Юрий Камолтынов, представитель партии «Единая Россия», стал главой Усть-Рубахинского муниципального образования Нижнеудинского района. Он получил поддержку 495 избирателей, — говорят в избиркоме региона.
Максим Доминас, также от «Единой России», победил на выборах главы Уянского муниципального образования Куйтунского района. За него проголосовали 330 человек.
Светлана Кан, представительница партии «Единая Россия», одержала победу на выборах главы Дальнинского муниципального образования Нижнеилимского района. Ее поддержали 67,86% избирателей.
Александр Платохонов, также от «Единой России», стал новым мэром Нукутского района, получив поддержку 3219 жителей.