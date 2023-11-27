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11:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Helsingin Sanomat: Финляндия закроет прием заявок на убежище на границе с РФ

Правительство Финляндии закроет возможность приема заявок на международную защиту на границе с Россией в ближайшее время. Об этом со ссылкой на источники сообщила крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, финские власти планируют закрыть прием беженцев на юго-восточной границе в ближайшее время. Министр финансов и глава одной из крупнейших партий в правительство «Истинные финны» Риикка Пурра написала в блоге: «У нас нет других вариантов. Никакие ухищрения на границе не помогут».

Как сообщает издание, такой запрет хотели ввести еще на прошлой неделе, однако вице-канцлера юстиции Микко Пуумалайнен заявил, что решение не гарантирует сохранности права подать заявление о международной защите, закрепленную в Конституции, законодательстве ЕС, а также Европейской конвенции о защите прав человека.

За выходные через единственный работающий на российско-финской границе КПП Райа-Йоосеппи — Лотта в Финляндию прибыли 58 лиц, запросивших убежище.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что при необходимости все КПП на границе с Россией закроют. Он говорил, что разрешающий закрытие всех КПП проект уже есть в программе правительства.

Анастасия Ларина

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