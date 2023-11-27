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13:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов наградил трех жительниц Татарстана медалью «Ана даны — Материнская слава»

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил еще трех жительниц республики медалью «Ана даны — Материнская слава». Указ опубликован на портале правовой информации.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

«За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций», — сказано в документе.

Медалью отмечены Феруза Нарзуллаева из Азнакаевского района РТ и Разина Яфизова из села Старое Дрожжаное — в их семьях воспитываются пятеро детей, а также Айгуль Сибгатуллина из Альметьевска — мать восьмерых детей.

«Ана даны — Материнская слава» — награда республиканского уровня, учреждена в 1999 году. Удостоенные медали жительницы республики также получают единовременную выплату. В 2018 году Рустам Минниханов увеличил размер денежного вознаграждения, о чем сообщал «Татар-информ».

2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей, говорится в документе.

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