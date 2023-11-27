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12:34 (мск), источник: Ura.ru

Куйвашев вывез чиновников и депутатов в Таджикистан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работает в Таджикистане. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному кабмину.

Источник: РИА "Новости"

«Губернатор большую делегацию туда повез — депутаты, бизнес», — передал собеседник. «Цель [поездки] — развитие экономических и гуманитарных связей. В программе запланирован ряд совместных мероприятий, в том числе заключение соглашений о сотрудничестве», — подтвердили в департаменте информполитики региона.

Там также отметили, что «визит пройдет в продолжение диалога на высшем уровне, состоявшемся на прошлой неделе». 22 ноября президенты Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Москве обсудили вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане, и укрепления торгово-экономических связей.

В начале ноября Куйвашев выезжал в Казахстан. Он участвовал в большом совещании под руководством Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Обновлено в 14:11: во второй и третий абзацы добавлены уточнения.

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