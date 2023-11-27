12:52 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Мирзиёев дал старт крупнейшим энергетическим проектам
Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией.
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска проектов подключения к сети электроснабжения современной парогазовой электростанции мощностью 1 500 мегаватт в Сырдарьинской области и начала строительства пилотного производства «зелёного водорода» в Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента РУз.
Проекты реализуют совместно с ведущей саудовской компанией «ACWA Power».
«Проект тепловой электростанции в Сырдарье общей стоимостью 1,1 миллиард долларов позволит покрыть потребности в электроэнергии свыше 3 миллионов домохозяйств и сотен промышленных предприятий», — говорится в сообщении.
Кроме того, впервые в регионе создаётся уникальное предприятие по производству «зелёного водорода».
«В рамках данного “пилотного” проекта в нашей стране будет производиться на первом этапе 3 тысячи тонн водорода с последующей переработкой в минеральные удобрения, а также создана ветряная станция мощностью 52 мегаватта», — указано в сообщении.
В целом с участием компании «ACWA Power» в Узбекистане успешно реализуют крупные энергетические проекты на сумму $7,5 млрд.
Запуск этих проектов будет способствовать созданию к 2030 году 25 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, что позволит сэкономить 4,5 млн кубометров газа и сократить объёмы вредных выбросов в атмосферу до 3 млн тонн.