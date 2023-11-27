13:28 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
Польская оппозиция передумала сносить забор на границе с Белоруссией
Польская оппозиция заявила, что намерена оставить забор на границе с Белоруссией.
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ВАРШАВА, 27 ноя — РИА Новости. Польская оппозиция, которая в случае прихода к власти планировала сносить ограждение на границе с Белоруссией, теперь решила оставить его и продолжать укреплять границу, заявил генеральный секретарь партии «Гражданская платформа» Марчин Кервиньский в эфире радиостанции Zet.
Ранее различные представители оппозиции высказывались за снос после прихода к власти заграждения, которое недавно было возведено на границе с Белоруссией.
«Нет. Мы укрепим границу, чтобы это заграждение было эффективным», — заявил Кервиньский, отвечая на вопрос, будет ли снесено заграждение после того, как оппозиция придет к власти.
Ранее Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. По данным Пограничной стражи Польши, с начала года на польско-белорусской границе зафиксировано более 25,5 тысячи попыток ее незаконного перехода.
В понедельник в Польше будет приведено к присяге правительство, сформированное Матеушем Моравецким, однако оно имеет мало шансов получить вотум доверия от сейма. После вынесения вотума недоверия этому кабмину сейм выдвинет кандидатуру своего премьера, которым по предварительной договоренности должен стать лидер оппозиции Дональд Туск.