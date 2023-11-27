14:16 (мск), источник: Om1.ru
В Омске переназначены заместители трёх министров
Переназначены замы министров финансов, энергетики и сельского хозяйства.
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На портале правовой информации появился документов, в котором говориться о том, что глава Омской области Виталий Хоценко переназначил троих заместителей региональных министров.
Посты заместителей министра энергетики и ЖКХ Владимира Шнипко по-прежнему будут занимать Станислав Комерзан и Яна Старухина. Заместителями министра сельского хозяйства Николая Дрофы остались Олег Колесник, Лариса Машинская и Николай Филонов. У Вадима Чеченко, министра финансов, в заместителях переназначены Юрий Наделяев и Ольга Шипитько. Полномочия Светланы Акимовой пока не продлены.
Напомним, контракты с заместителями министров, а также с самими министрами теперь заключаются сроком на один год, а не на весь срок полномочий губернатора.