15:08 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Проезд в городских маршрутках Бреста подорожает с 1 декабря
27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте проезд в городских маршрутных такси подорожает с 1 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«С 1 декабря субъектами хозяйствования, осуществляющими перевозку пассажиров на городских маршрутах экспрессного сообщения в Бресте, устанавливается стоимость одной поездки в Br1,8», — проинформировали в Брестском горисполкоме.
Сейчас проезд в городских маршрутках стоит Br1,5. Как поясняется, повышение стоимости проезда обосновано перевозчиками на основе плановых затрат, налогов и других обязательных платежей, установленных законом. Также при принятии решения учитывали и прибыль, которая рассчитана исходя из нормативов рентабельности не более 15%.