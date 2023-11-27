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14:01 (мск), источник: РИА Крым

Все совершенные в Крыму теракты раскрыты — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Все совершенные на территории Крыма террористические акты на данный момент раскрыты, их участники задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: AP 2023

«Работа ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, прокуратуры очень высокая. Не буду забегать вперед, но могу сказать, что все террористические акты, которые происходили на территории Республики Крым, раскрыты, все участники задержаны», — сказал Аксенов интервью телеканалу «Россия 24».

Он заверил, что ситуация с безопасностью в Крыму полностью контролируемая, полуостров готов к любому развитию событий.

Глава республики также подчеркнул, что все задачи обороны Крыма решаются на передовой.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре этого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.

Также железнодорожная диверсия в Крыму произошла 23 февраля в селе Почтовое Бахчисарайского района.

Силовики задержали причастных к инциденту, ими оказались украинские агенты, которые также готовили покушения на представителей органов власти Крыма.

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