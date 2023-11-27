15:29 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Протестующие в Молдавии фермеры обвинили полицию в провокации
«Сила фермеров» обвинила молдавскую полицию в провокации и запугивании.
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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Молдавская ассоциация «Сила фермеров», организатор протестов аграриев в Кишиневе, обвинила полицию в провокации и запугивании митингующих.
На прошлой неделе группа аграриев их ассоциации «Сила фермеров» направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество.
«Руководство полиции начало кампанию по провокации и запугиванию фермеров, которые участвуют или собираются участвовать в экономической акции протеста в центре столицы… Ночные акции сотрудников полиции и фактический арест некоторых участников протеста — не что иное, как форма запугивания фермеров».
Накануне фермеры заявили, что приостанавливают активную фазу протестов в центре Кишинева, но оставляют за собой право их возобновить, если до конца нынешней недели правительство не примет их условия.
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности». В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.