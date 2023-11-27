14:20 (мск), источник: Комсомольская правда
«Хватит посыпать голову пеплом»: Аксенов призвал крымчан прекратить сожалеть об утрате скифского золота
Аксенов: скифское золото вернется в Крым только в случае достижения целей СВО.
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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что скифское золото может вернуться в Крым исключительно по результатам специальной военной операции.
— Все будет решено только в результате достижения целей СВО, поставленных президентом, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, то, что добровольно золото никто не вернет, было понятно изначально, «потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать». — Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее, — написал он.
Аксенов не сомневается, что если коллекцию передадут Украине, то она попадет в частные руки, «ничего хорошего ей не светит». Запад и Киев будут реагировать исключительно на решительные действия, «причем такие, которые ведутся на опережение», подчеркнул глава Крыма.
Как сообщила Государственная таможенная служба Украины, скифское золото привезли на Украину. В Киеве начался процесс его таможенного оформления.
Напомним, четыре крымских музея в 2013 году отправили на выставку в Амстердам экспонаты для выставки «Крым — золотой остров в Черном море». Артефакты предоставили Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический». В 2014 году после воссоединения полуострова с Россией у Нидерландов возник вопрос, кому передавать коллекцию, которую окрестили «скифским золотом».
В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекцию нужно передать Украине. В январе 2022 года крымские музеи направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, однако суд оставил решение в силе. В МИД РФ назвали такое решение ангажированным. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что у крымских музеев просто отняли коллекцию.