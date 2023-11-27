Главное
Спецоперация на Украине
15:53 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко потребовал обеспечить ассортимент продуктов на селе

Президент отметил, что предстоящие праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов, а для всех.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства принять меры к обеспечению ассортимента товаров в сельских магазинах накануне рождественских и новогодних праздников.

Данное поручение он дал на совещании с участием руководства Совмина и Администрации президента.

«Хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники», — цитирует главу государства агентство БелТА.

Обращаясь к присутствующим, глава государства подчеркнул, что у простых белорусов, особенно тех, кто проживает в сельской местности, не должно быть проблем с тем, чтобы купить все необходимое на праздничный стол. В данной связи он особо подчеркнул, что праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов.

«Праздники должны быть для всех», — отметил глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что проблема с ассортиментом товаров в магазинах могла быть актуальной, если бы «чего-то не хватало», но в условиях отсутствия дефицита товаров, «нужна распорядительность».

«Особенно — малые города, агрогородки и деревни!», — сказал президент, поясняя правительству, на что важно обратить внимание.

Он подчеркнул, что на селе живут «небогатые люди», но «они должны всем быть обеспечены».

Новые форматы торговли и общепита: Белкоопсоюз будет развивать гастролавки>>>.

Поступают жалобы.

Лукашенко озвучил информацию о том, что ему по интернету поступают жалобы от людей, которые касаются ассортимента в магазинах.

«Я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства. Но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение самым необходимым», — сказал он.

По словам президента, человек мог пожаловаться, будучи в плохом настроении.

«Но дыма без огня не бывает», — подытожил глава государства.

КГБ раскрыл детали «дела молочников»>>>.

Не только «дело молочников».

Также президент персонально предупредил профильного вице- премьера Леонида Зайца о том, что он должен заниматься не только «делом молочников», но и вопросами функционирования магазинов «Белкоопсоюза».

«Чтобы не только занимались там всякими безобразиями, типа молочного дела», — сказал глава государства обращаясь к Зайцу.

По его словам, профильный вице-премьер должен отвечать и за Белкоопсоюз, и за вопросы сельского хозяйства.

«Они также входят в ваши компетенции», — подчеркнул Лукашенко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кенгуру-гитарист и снежный шар: Comedy Wildlife назвала лучшие фото года
Букеровскую премию получил поклонник творчества Достоевского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александр