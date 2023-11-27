15:53 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко потребовал обеспечить ассортимент продуктов на селе
Президент отметил, что предстоящие праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов, а для всех.
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства принять меры к обеспечению ассортимента товаров в сельских магазинах накануне рождественских и новогодних праздников.
Данное поручение он дал на совещании с участием руководства Совмина и Администрации президента.
«Хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники», — цитирует главу государства агентство БелТА.
Обращаясь к присутствующим, глава государства подчеркнул, что у простых белорусов, особенно тех, кто проживает в сельской местности, не должно быть проблем с тем, чтобы купить все необходимое на праздничный стол. В данной связи он особо подчеркнул, что праздники должны быть не только для начальников, жителей Минска и крупных городов.
«Праздники должны быть для всех», — отметил глава государства.
При этом Лукашенко отметил, что проблема с ассортиментом товаров в магазинах могла быть актуальной, если бы «чего-то не хватало», но в условиях отсутствия дефицита товаров, «нужна распорядительность».
«Особенно — малые города, агрогородки и деревни!», — сказал президент, поясняя правительству, на что важно обратить внимание.
Он подчеркнул, что на селе живут «небогатые люди», но «они должны всем быть обеспечены».
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Поступают жалобы.
Лукашенко озвучил информацию о том, что ему по интернету поступают жалобы от людей, которые касаются ассортимента в магазинах.
«Я понимаю, делаю скидку на всякие обстоятельства. Но обращается немало людей, которые жалуются на обеспечение самым необходимым», — сказал он.
По словам президента, человек мог пожаловаться, будучи в плохом настроении.
«Но дыма без огня не бывает», — подытожил глава государства.
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Не только «дело молочников».
Также президент персонально предупредил профильного вице- премьера Леонида Зайца о том, что он должен заниматься не только «делом молочников», но и вопросами функционирования магазинов «Белкоопсоюза».
«Чтобы не только занимались там всякими безобразиями, типа молочного дела», — сказал глава государства обращаясь к Зайцу.
По его словам, профильный вице-премьер должен отвечать и за Белкоопсоюз, и за вопросы сельского хозяйства.
«Они также входят в ваши компетенции», — подчеркнул Лукашенко.