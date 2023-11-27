Главное
Спецоперация на Украине
15:35 (мск), новости Казахстана, источник: РИА Новости

В Казахстане в школьное меню включат национальные блюда

Минпросвещения: в Казахстане в школьное меню включат национальные блюда.

Источник: © РИА Новости

АЛМА-АТА, 27 ноя — РИА Новости. В Казахстане в школьное меню включат 50 национальных блюд, заявила на международном форуме в Бишкеке первый заместитель министра просвещения республики Наталья Жумадильдаева.

По данным пресс-службы казахстанского министерства просвещения, в столице Киргизии прошел первый международный форум «Школьное питание — вектор общего развития».

«Каждая школа должна стать школой здорового стиля жизни учащихся, где любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность. Проект “Ұлттық мектеп асханасы” (“Национальная школьная столовая”) позволит сформировать национальную культуру питания и включить в школьное меню 50 национальных блюд. Это рацион, выработанный многовековой традицией, результат древнего опыта», — сказала Жумадильдаева.

По ее словам, включение национальной кухни в школьные обеды с использованием казахстанских продуктов — «один из важных шагов к здоровью детей». Для этого реализация названного проекта начата в шести школах Астаны.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование