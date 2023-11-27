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15:46 (мск), источник: ТАСС

Непогода в РФ, дестабилизация на Украине и «скифское золото». Темы брифинга Пескова

Непогода на юге России и в столице, дестабилизация внутри украинского общества и «скифское золото» стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле. Он уже «выслушал доклады о погодных бедствиях», в частности главы Крыма Сергея Аксенова. Президент «поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации» и определить формы и размер помощи.

«Президент всегда готов» к поездкам в регионы и зоны стихийных бедствий, но сейчас они не требуются.

О московском снегопаде

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада». «До того как все совсем завалило — не так тяжело, как остальные москвичи, которые делали это утром».

«Графики передвижения президента — это та информация, которая не предназначена для публичного обсуждения по понятным причинам».

Пресс-секретарь президента РФ добрался на работу «как и все, непросто».

«Зима у нас все-таки наступает каждый год и каждый год идет снег. Так что ничего необычного не произошло».

О разворачивании новых ракет США в Юго-Восточной Азии

«Попытки сдерживания кого бы то ни было [как, например, заявленные США в отношении Китая] — это то, чего мы не одобряем».

«Для нас, конечно, важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые угрожали бы нашим интересам и безопасности».

О дестабилизации на Украине

«Общество на Украине — оно само дестабилизируется». «Там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить». «Это те внутренние процессы, которые в обществе и происходят».

О «скифском золоте», прибывшем на Украину

«Оно принадлежит Крыму».

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