Непогода в РФ, дестабилизация на Украине и «скифское золото». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. Он уже «выслушал доклады о погодных бедствиях», в частности главы Крыма Сергея Аксенова. Президент «поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации» и определить формы и размер помощи.
«Президент всегда готов» к поездкам в регионы и зоны стихийных бедствий, но сейчас они не требуются.
«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада». «До того как все совсем завалило — не так тяжело, как остальные москвичи, которые делали это утром».
«Графики передвижения президента — это та информация, которая не предназначена для публичного обсуждения по понятным причинам».
Пресс-секретарь президента РФ добрался на работу «как и все, непросто».
«Зима у нас все-таки наступает каждый год и каждый год идет снег. Так что ничего необычного не произошло».
«Попытки сдерживания кого бы то ни было [как, например, заявленные США в отношении Китая] — это то, чего мы не одобряем».
«Для нас, конечно, важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые угрожали бы нашим интересам и безопасности».
«Общество на Украине — оно само дестабилизируется». «Там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить». «Это те внутренние процессы, которые в обществе и происходят».