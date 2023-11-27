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15:49 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Больше 300 школ Молдовы на день приостановили работу из-за погодных условий

Накрывшая центр и юг Молдовы сильная метель замела дороги и нарушила электроснабжение, сотни школ страны объявили внеплановый выходной.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik.Из-за неблагоприятных погодных условий в Молдове на понедельник, 27 ноября, приостановлены занятия в 361 школе, решения были приняты местными органами власти.

В воскресенье Министерство образования и науки рекомендовало местным властям рассмотреть возможность приостановления учебного процесса в населенных пунктах, где доступ к учебным заведениям затруднен или невозможен из-за обрушившейся на регионы страны метели.

Как сообщили в ведомстве, большинство из ушедших на выходной школ — 151 — из муниципия Кишинев. Также не работают 27 ноября 27 школ в Новых Аненах, в Бессарабке — 8, Кагуле — 9, Кантемире — 16, Каушанах — 19, Чимишлии — 3, Криулянах — 5, Дубоссарах — 5, Хынчештах — 2, Яловенах — 10, Леово — 13, Оргееве — 5, Резине — 10, Штефан- Водэ — 26, Тараклии — 17, АТО Гагаузия — 35.

Еще 20 школ страны проводят уроки онлайн. При этом в пяти учебных заведениях дидактический процесс проходил в смешанном формате, учитывая тот факт, что часть учеников не имела возможности передвигаться на школьном транспорте.

«Всего в приостановивших деятельность школах учатся более 150 тысяч детей. Еще 3866 детей приняли участие в образовательном процессе онлайн», — уточнили в министерстве.

Порядок и график восстановления учебных часов будут определять специализированные местные/муниципальные органы совместно с администрацией образовательных учреждений.

Всего в Республике Молдова действуют 1203 общеобразовательных учреждения.

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