Больше 300 школ Молдовы на день приостановили работу из-за погодных условий

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik.Из-за неблагоприятных погодных условий в Молдове на понедельник, 27 ноября, приостановлены занятия в 361 школе, решения были приняты местными органами власти.
В воскресенье Министерство образования и науки рекомендовало местным властям рассмотреть возможность приостановления учебного процесса в населенных пунктах, где доступ к учебным заведениям затруднен или невозможен из-за обрушившейся на регионы страны метели.
Как сообщили в ведомстве, большинство из ушедших на выходной школ — 151 — из муниципия Кишинев. Также не работают 27 ноября 27 школ в Новых Аненах, в Бессарабке — 8, Кагуле — 9, Кантемире — 16, Каушанах — 19, Чимишлии — 3, Криулянах — 5, Дубоссарах — 5, Хынчештах — 2, Яловенах — 10, Леово — 13, Оргееве — 5, Резине — 10, Штефан- Водэ — 26, Тараклии — 17, АТО Гагаузия — 35.
Еще 20 школ страны проводят уроки онлайн. При этом в пяти учебных заведениях дидактический процесс проходил в смешанном формате, учитывая тот факт, что часть учеников не имела возможности передвигаться на школьном транспорте.
«Всего в приостановивших деятельность школах учатся более 150 тысяч детей. Еще 3866 детей приняли участие в образовательном процессе онлайн», — уточнили в министерстве.
Порядок и график восстановления учебных часов будут определять специализированные местные/муниципальные органы совместно с администрацией образовательных учреждений.
Всего в Республике Молдова действуют 1203 общеобразовательных учреждения.